В Швеции подожгли крупнейшую шиитскую мечеть

2017-05-01 12:23 | www.apa.az | 3

Пожар в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али, расположенной в пригороде Йерфелла на севере Стокгольма, произошел в ночь на понедельник.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по словам представителя стокгольмской полиции Ларса Бистрема, подозревается, что поджег был совершен с наружной стороны здания.

Сообщение о пожаре поступило в полицию в воскресенье. Сообщений о пострадавших нет.

В здании мечети находится библиотека, содержащая более 3 тысяч книг. Сообщений о том, сгорели ли книги, нет.

«Согласно первым прогнозам, повреждено около 30-50% здания, это то, что мы знаем на данный момент», - сказал шведскому телевидению представитель мечети Аки Захири.

По его словам, здание мечети - примерно 3500 квадратных метров.