Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на фоне массовых протестов

2017-05-01 11:22 | www.oxu.az | 2

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении размера минимальной зарплаты в стране с 1 мая на 60%.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Noticias24.

Минимальная месячная зарплата в стране, по словам президента, повысится с 40 тыс. до 65 тыс. боливар. Кроме того, Мадуро объявил о повышении пособия на покупку основной продуктовой корзины до 135 тыс. боливар. Таким образом, ежемесячно жители страны будут получать минимум 200 тыс. боливар.

Подобное решение президент страны принял на фоне массовых протестов в стране.

Н.О.