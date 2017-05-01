Азербайджанские актеры номинированы американскую кинопремию (ФОТО)

2017-05-01 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм İçəri Şəhər ("Внутренний город") представлен на 50-м международном кинофестивале Worldfest Houston (США), сообщили Trend Life на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Исполнители главных ролей в киноленте, актеры Тахмина Рафаэлла и Фирдовси Атакишиев номинированы на премию фестиваля в категориях "Лучшая исполнительница женской роли" и "Лучший исполнитель мужской роли второго плана", соответственно. Фестиваль проходит в городе Хьюстон (США).

Картина "Внутренний город" снята по заказу министерства культуры и туризма на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Автор идеи фильма - Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин (Италия), художник-постановщик - Бутунай Ахвердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В фильме снимались: Тахмина Рафаэлла, Эльмира Шабанова, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Заки и другие.

Главная героиня киноленты "Внутренний город" - школьница по имени Арзу. Сейчас у нее размеренная жизнь - занятия в школе, уроки фортепиано, а в будущем она должна поступить в медицинский университет, выйти замуж за приличного молодого человека из обеспеченной семьи. Это сценарий, по которому живет большая часть общества, и это тот путь, который для Арзу видит ее мать. Согласится ли Арзу с такой судьбой? Едва ли...

Случайная встреча с сыном ее педагога меняет привычный уклад жизни Арзу. Он - ветеран Карабахской войны, намного старше нее и ниже по социальному статусу. Для Арзу - это не повод для волнения, она нашла родного человека. Но их отношения, выходящие за общепринятые рамки - повод для беспокойства всего окружения молодой девушки. Действие картины происходит на узких улочках старого города - Ичеришехер, где легко заблудиться. Здесь под давлением обстоятельств герои ищут выход из лабиринта собственных чувств, душевных переживаний и социального натиска.

Напомним, что за роль в фильме Тахмина Рафаэлла удостоена награды в номинации "Лучшая актриса" на пятом Международном кинофестивале Uluslararası Van Gölü Film Festivali в Турции. Фильм с успехом был продемонстрирован на ряде международных кинофестивалей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )