Блэр объявил о возвращении в политику после Brexit

2017-05-01 11:31 | www.oxu.az | 3

Бывший британский премьер Тони Блэр (1997-2007) заявил, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) побудил его вернуться в политику, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Brexit стал для меня прямой мотивацией принимать более активное участие в политике», - сказал 63-летний Блэр в интервью Mirror. Он добавил, что выход Великобритании из ЕС будет очень сложным.

«Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет значит, что я не беспокоюсь об этой стране. Я беспокоюсь», - сказал экс-премьер.

Процедура Brexit была официально запущена в конце марта текущего года. Ожидается, что переговоры об условиях этого «развода» начнутся в июне, выйти из ЕС страна должна будет не позднее конца марта 2019 года.

Н.О.