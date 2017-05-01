В Баку нашли новый способ штрафовать водителей – ФОТО

2017-05-01 11:37 | www.oxu.az | 3

В Баку в паркоматах закрывают слот для ввода денег деревяшкой, чтобы водители не могли заплатить. В результате дорожная полиция штрафует автомобили.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на milli.az, об этом заявил житель Баку Руфат Гурбанов.

«С этой проблемой мы сталкиваемся уже несколько дней. Людям создают проблемы. В паркомате закрывают слот для ввода денег деревяшкой, чтобы было невозможно заплатить. В результате полицейские фотографируют такие автомобили, штрафуют и оставляют протокол. Такая ситуация наблюдается с двумя паркоматами по адресу Рашид Бехбудов – Шамиль Азизбейли 148».

A.M.

