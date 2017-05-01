Ашхабад и Токио изучают потенциал взаимовыгодного сотрудничества
2017-05-01 12:42 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов и министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в ходе встречи в Ашхабаде выразили уверенность в большом будущем
взаимовыгодного сотрудничества двух стран, выстраиваемого с учётом
имеющегося внушительного потенциала, сообщает госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).
Собеседники обменялись мнениями по различным направлениям
взаимодействия государств, в том числе и многосторонней основе, в
частности, по линии крупнейших международных организаций и структур.
Отмечая близость, или совпадение точек зрения по ряду вопросов
международной политики, Фумио Кисида подчеркнул, что в его стране поддерживают проводимую независимым нейтральным Туркменистаном миролюбивую внешнюю политику и выдвигаемые официальным Ашхабадом международные инициативы, нацеленные на укрепление безопасности в глобальном и региональном масштабе.
"Япония выражает всемерную готовность развивать установившееся
сотрудничество и в дальнейшем прикладывать совместные со странами
Центральноазиатского региона усилия в целях обеспечения стабильности и устойчивого развития", - сказано в информации ТДХ.
Свидетельством тому служит активно развиваемый Диалог «Центральная Азия + Япония», в котором Туркменистан является председательствующим государством с 2014 года.
Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Такахико Кацумата.
Японские компании вовлечены в различные проекты по диверсификации местной экономики. С их участием в 2014 году в городе Мары был построен комплекс заводов по производству аммиака и карбамида. В июле 2016 года в городе Туркменабат сдан в эксплуатацию завод серной кислоты. В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию завод по производству полиэтилена и полипропилена.
Кроме того, ведется строительство завода по производству карбамида
и аммиака в городе Гарабогаз Балканского велаята (области), а в
Овадан-депе в Ахалском велаяте - завода по производству бензина из
природного газа.
В результате визита в октябре 2015 года премьер-министра Японии
Синдзо Абэ в Туркменистан были подписаны меморандумы в области
освоения природных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры Туркменистана. Были также заключены соглашения по ряду проектов, общей стоимостью в 18 миллиардов долларов США.
(Автор: Гусейн Гасанов)