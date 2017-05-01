Ашхабад и Токио изучают потенциал взаимовыгодного сотрудничества

2017-05-01 12:42 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы

Бердымухамедов и министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в ходе встречи в Ашхабаде выразили уверенность в большом будущем

взаимовыгодного сотрудничества двух стран, выстраиваемого с учётом

имеющегося внушительного потенциала, сообщает госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).



Собеседники обменялись мнениями по различным направлениям

взаимодействия государств, в том числе и многосторонней основе, в

частности, по линии крупнейших международных организаций и структур.



Отмечая близость, или совпадение точек зрения по ряду вопросов

международной политики, Фумио Кисида подчеркнул, что в его стране поддерживают проводимую независимым нейтральным Туркменистаном миролюбивую внешнюю политику и выдвигаемые официальным Ашхабадом международные инициативы, нацеленные на укрепление безопасности в глобальном и региональном масштабе.



"Япония выражает всемерную готовность развивать установившееся

сотрудничество и в дальнейшем прикладывать совместные со странами

Центральноазиатского региона усилия в целях обеспечения стабильности и устойчивого развития", - сказано в информации ТДХ.



Свидетельством тому служит активно развиваемый Диалог «Центральная Азия + Япония», в котором Туркменистан является председательствующим государством с 2014 года.



Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Такахико Кацумата.



Японские компании вовлечены в различные проекты по диверсификации местной экономики. С их участием в 2014 году в городе Мары был построен комплекс заводов по производству аммиака и карбамида. В июле 2016 года в городе Туркменабат сдан в эксплуатацию завод серной кислоты. В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию завод по производству полиэтилена и полипропилена.



Кроме того, ведется строительство завода по производству карбамида

и аммиака в городе Гарабогаз Балканского велаята (области), а в

Овадан-депе в Ахалском велаяте - завода по производству бензина из

природного газа.



В результате визита в октябре 2015 года премьер-министра Японии

Синдзо Абэ в Туркменистан были подписаны меморандумы в области

освоения природных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры Туркменистана. Были также заключены соглашения по ряду проектов, общей стоимостью в 18 миллиардов долларов США.



(Автор: Гусейн Гасанов)