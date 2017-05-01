Основатель SpaceX показал проект автоматических подземных тоннелей – ВИДЕО

2017-05-01 11:44 | www.oxu.az | 2

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск представил видеоролик, показывающий функционирование системы автоматических подземных тоннелей, призванных разгрузить транспортные магистрали крупных городов, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Проект The Boring Company представляет собой 30-уровневую систему тоннелей, по которым со скоростью 200 километров в час мчатся платформы с установленными на них автомобилями.

Реализовать проект изобретатель намерен в Лос-Анджелесе.

Разработка, как надеется изобретатель, окажет существенную помощь в борьбе с пробками.

Н.О.