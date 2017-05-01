Шейх уль-ислам: В Азербайджане никогда не было конфликтов на религиозной почве

2017-05-01 11:49 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане никогда не происходили конфликты на религиозной почве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

В ходе визита азербайджанской делегации в Финляндию шейх уль-ислам встретился с помощником премьер-министра этой страны Анной-Кайса Хейкиннен.

На встрече Аллахшукюр Пашазаде заявил, что в Азербайджане испокон веков мирно проживали и проживают представители различных религиозных конфессий:

«Азербайджан является примером для всего мира с точки зрения отношений между религиями и толерантности. В Азербайджане отношения между государством и религией находятся на высоком уровне».

A.M.

