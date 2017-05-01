Надувная теплица NASA позволит прокормить людей на Марсе

2017-05-01 11:52 | www.oxu.az | 2

Одной из самых больших проблем, которую нам предстоит решить при отправке людей на Марс или Луну - это еда. Космические корабли не могут взять с собой запас еды на несколько лет или всю жизнь, а растения не могут расти в марсианских условиях. Чтобы попытаться представить себе полный комплекс для решения этой задачи, ученые NASA из Космического центра имени Кеннеди совместно с Университетом Аризоны разработали надувную цилиндрическую теплицу для внеземного пространства.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет портал gagadget.com.

Проект Prototype Lunar/Mars Greenhouse использует специальную биорегенеративную систему жизнеобеспечения, которая имитирует окружающую среду нашей планеты для выращивания растений в других местах Солнечной системы.

Система жизнеобеспечения будет собирать углекислый газ, выдыхаемый людьми, и выпускать кислород, который вырабатывают растения, обратно в помещения космической колонии. Также механизмы будут прокачивать насыщенную кислородом воду с нужными питательными веществами через корневую часть растений и собирать то, что осталось в конце. Но есть один огромный недостаток - воду необходимо будет привозить с Земли. Если поселение на другом небесном теле будет постоянным, то необходимо найти источник воды уже там.

Хотя на Земле растения растут под Солнцем, на той же Луне теплицу нужно будет поместить под землю для защиты от радиации. Первые лунные или марсианские колонисты для имитации солнечного света смогут использовать светодиодные фонари или же захватывать солнечный свет на поверхности и проводить его вниз через специальный оптоволоконный кабель. Оба варианта освещения были успешно испытаны и помогли вырастить растения в опытном образце теплиц размером 5,5 х 2,5 метра.

Н.О.