Госнефтефонд продал 220,8 млн долларов на валютном аукционе

2017-05-01 11:56 | www.oxu.az | 3

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) объявил сумму долларов, проданных на валютных аукционах в апреле 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на валютных аукционах в течение апреля продано инвалюты на сумму 220,8 млн долларов.

В январе-марте 2017 года SOFAZ продал на валютных аукционах 793,4 млн долларов.

Таким образом, в январе-апреле 2017 года объем продажи валюты на валютных аукционах составил 1 015,1 млн долларов.

Напомним, что в 2016 году SOFAZ продал 4,9 млрд долларов, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

У.А.

