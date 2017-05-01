Главы МИД Узбекистана и Японии подтвердили заинтересованность стран в развитии межгосударственных отношений

2017-05-01 12:58 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Японии Абдулазиз Камилов и Фумио Кисида обсудили состояние и перспективы развития межгосударственных отношений, в том числе в формате диалога «Центральная Азия + Япония», сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Встреча состоялась накануне в столице Туркменистана Ашхабаде, куда главы МИД прибыли для участия в работе шестого совещания министров иностранных дел стран - участниц диалога «Центральная Азия + Япония».

Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в наращивании взаимовыгодного стратегического партнерства в различных сферах, наполнении его практическим содержанием, в том числе за счет привлечения ведущих японских компаний в перспективные секторы экономики Узбекистана и реализации совместных высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Стороны также обсудили некоторые актуальные международные и региональные проблемы.

«Особое внимание было уделено графику предстоящих узбекско-японских контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении пресс-службы.

(Автор: Демир Азизов)