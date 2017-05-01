Япония впервые задействует свой крупнейший военный корабль

2017-05-01 12:00 | www.oxu.az | 3

Вертолетоносец «Идзумо» Морских сил самообороны Японии отправился на свою первую операцию по охране американского флота, обеспечивающего безопасность страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает NHK.

По данным источников телеканала, крупнейший корабль в составе японского флота, способный нести до 28 летательных аппаратов, 1 мая покинул базу Йокосука и ушел в трехмесячный поход к берегам Филиппин. По пути вертолетоносец выполнит операцию по защите кораблей снабжения Военно-морских сил США, направляющихся в Японское море. В сопровождении «Идзумо» они проследуют до района острова Сикоку.

В прошлом году в Японии вступил в силу закон о расширении полномочий национальных Сил самообороны. Он впервые с окончания Второй мировой войны разрешил японским военнослужащим участвовать в боевых действиях для защиты дружественных государств (их круг не определен), даже если сама страна не подвергается нападению. Также документ позволил армии оказывать союзникам логистическую поддержку.

Н.О.