В Азербайджане по дорогам разъезжают автомобили без номеров – ВИДЕО

2017-05-01 12:06 | www.oxu.az | 3

В последние дни на дорогах страны выросло число автомобилей без государственных регистрационных знаков.

Как передает Oxu.Az, сотрудник xezerxeber снял на видео один такой автомобиль на магистральной дороге.

Кадры были сделаны на магистральной дороге Алят-Астара. На автомобиле «ВАЗ 21011» нет государственных регистрационных знаков ни сзади, ни спереди. Вдобавок автомобиль едет на скорости 100 км в час.

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов говорит, что сотрудникам полиции будет сложно «вычислить» такого водителя. Увеличение числа таких автомобилей на дорогах происходит ввиду отсутствия в законодательстве достаточно жестких мер наказания.

Представляем вам более подробный видеоматериал на эту тему:

Yollarda nömrəsiz avtomobillər şütüyür from Oxu.Az on Vimeo.

И.Н.

