В центре Киева прошло открытие фан-зоны «Евровидения» – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-01 12:12 | www.oxu.az | 4

На Софийской площади Киева прошла церемония открытия фан-зоны Евровидения, передает Oxu.Az со ссылкой на «112 Украина».

Сообщается, что в рамках открытия прошел праздничный концерт, а также состоялась презентация фильма об истории развития конкурса на Украине.

Организаторы разделили фан-городок на несколько секторов, в том числе культурно-художественный, информационно-справочный, отдыха, развлечений и питания. Также сообщается, что на территории фан-зоны будет организована работа инфоцентра.

Ранее сообщалось, что организаторы конкурса продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места.

A.C.

