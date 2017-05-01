В Швеции подожгли крупнейшую шиитскую мечеть

2017-05-01 12:19 | www.oxu.az | 3

Пожар в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али, расположенной в пригороде Йерфелла на севере Стокгольма, произошел в ночь на понедельник.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает шведское телевидение SVT.

«Подозревается, что сделан поджог снаружи», - сказал телевидению представитель стокгольмской полиции Ларс Бистрем.

Сообщение о пожаре поступило в полицию в воскресенье в 23.16. Сообщений о пострадавших нет.

В здании мечети находится библиотека, содержащая более 3 тысяч книг. Сообщений о том, сгорели ли книги, нет.

«Согласно первым прогнозам, повреждено около 30-50% здания, это то, что мы знаем на данный момент», - сказал шведскому телевидению представитель мечети Аки Захири.

По его словам, здание мечети — около 3500 квадратных метров.

Н.О.