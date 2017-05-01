Азербайджан в феврале незначительно сократил экспорт газа в Турцию

2017-05-01 13:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в феврале 2017 года поставил в Турцию 506,14 миллионов кубометров газа против 558,49 миллионов кубометров, поставленных годом ранее, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2016 году Азербайджан поставил в Турцию 6,48 миллиардов кубометров природного газа против 6,17 миллиардов кубометров, поставленных в 2015 году. В январе 2017 Азербайджан поставил в Турцию 590,35 миллионов кубометров газа.

По данным отчета, в феврале Турция импортировала 5,25 миллиардов кубометров газа, из которых 3,75 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 1,5 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана, в общем объеме импортируемого в Турцию газа в феврале 2017 года составила 9,64 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиардов кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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