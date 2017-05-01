Президент FIG: Желаю успехов Фариду Гаибову на выборах в UEG (версия 2)

2017-05-01 13:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Я желаю успехов генеральному секретарю Федерации гимнастики Азербайджана Фариду Гаибову на предстоящих выборах президента Европейского союза гимнастики (UEG), сказал журналистам в понедельник президент Международного союза гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

Ватанабе отметил, что Гаибов сделал очень много для развития гимнастики не только в Азербайджане, но и на континенте.

"Фарид – мой брат. Я его хорошо знаю, и мне очень нравится его деятельность. Я желаю ему только успехов и удачи на предстоящих выборах в UEG", - сказал Ватанабе.

Отметим, что Фарид Гаибов дважды (в 2008 и 2012 годах) избирался в Совет FIG, а сейчас является вице-президентом UEG.

Ватанабе также очень высоко оценил развитие гимнастики в Азербайджане.

"Уверен, что азербайджанские спортсмены будут представлены во всех гимнастических дисциплинах на Олимпийских играх 2020 в Токио. Мы намерены внести новшества, нацеленные на привлечение большего числа представителей СМИ и зрителей к соревнованиям. У Федерации гимнастики Азербайджана большой опыт по организации соревнований. Здесь каждый год проводятся Кубки мира, и мы каждый раз видим какие-то новшества. Все участники соревнований, приезжающие в Баку, остаются довольными", - сказал Ватанабе.

(Автор: Максим Цурков)