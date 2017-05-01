Макрон заявил о возможности Frexit при отсутствии реформ в ЕС

2017-05-01 13:26 | www.apa.az | 4

Кандидат в президенты Франции, лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон считает, что страна может выйти из Евросоюза, если блок не будет проводить реформы.

Как сообщает АПА со ссылкой на rt.com, Макрон в интервью BBC заявил, что он разделяет «европейскую идею» и политику ЕС в вопросе глобализации, но половина населения Франции «злится на дисфункцию Евросоюза».

«Поэтому я считаю, что мне надо будет заняться глубокой реформой Евросоюза и нашего европейского проекта», — заявил он, отметив, что иначе Франция в скором времени столкнётся с необходимостью Frexit.

Отметим, ранее соперница Макрона в президентской гонке, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о намерении вынести на референдум вопрос о членстве Франции в ЕС.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.