Вице-премьер рассказал о причинах строгого надзора за деятельностью международных доноров

2017-05-01 13:26 | www.apa.az | 4

«Каждое государство имеет право принимать меры для обеспечения безопасности своей страны. Наши земли оккупированы, более 1 миллиона граждан превратились в беженцев и вынужденных переселенцев».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов, отвечая на вопрос о некотором ограничении деятельности международных доноров. По его словам, международные доноры в первую очередь должны помогать коренному решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, освобождению земель от оккупации: «Поэтому мы должны думать об интересах государства. Я не намерен бросать тень на какого-либо донора. Но часть территории Азербайджана находится под оккупацией, страна в состоянии войны. Это вынуждает государство предпринимать определенные шаги. Поэтому введены некоторые ограничения в деятельности международных доноров. Другие страны делают то же самое. Было бы хорошо, если бы эта сфера была полностью прозрачна. Но, к сожалению, требования государства обеспечить прозрачность некоторые доноры воспринимают как создание преград. Мы хотим, чтобы все было полностью прозрачно, чтобы мы знали на какие цели и куда тратятся выделенные средства».