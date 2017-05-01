Вкладчикам закрывшихся банков выплачено более 700 млн манатов компенсации

2017-05-01 12:24 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский Фонд страхования вкладов по состоянию на 1 мая 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,206 млн манатов, вкладчикам Zaminbank – 58,211 млн манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн манатов, а вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн манатов.

Как сообщили Oxu.Az в фонде, кроме того, по состоянию на 1 мая этого года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 1,974 млн манатов, вкладчикам Atrabank – 14,288 млн манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн манатов, вкладчикам Bank Standard – 436,817 млн манатов, а вкладчикам United Сredit Bank – 1,514 млн манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 732,438 млн манатов компенсации.

У.А.

