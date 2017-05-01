В Баку возле Девичьей башни пьяная компания избила женщину до смерти – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-01 12:30 | www.oxu.az | 3

В доме №93 на проспекте Нефтяников в Сабаильском районе Баку, возле Девичьей башни, произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, участники пьяной попойки – Дмитрий Разумный, Алла Глебова и Самир Жуйков - в ходе вспыхнувшего конфликта нанесли побои своей знакомой - 46-летней Елене Сандриной.

От полученных травм женщина скончалась. Увидев это, Д.Разумный и С.Жуйков вынесли ее труп из дома и выбросили в сквере у подножия Девичьей башни.

Все подозреваемые в убийстве задержаны по горячим следам, по факту прокуратура Сабаильского района возбудила уголовное дело, ведется следствие.

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В Баку в квартире избили двух женщин, одну из них до смерти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

Сообщается, что женщину 40-45 лет по имени Елена забили насмерть. Тело женщины было обнаружено в блоке дома и передано Институту судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в это время по этому же адресу была избита другая женщина, ее имя пока не раскрывается. В результате расследования в Управлении полиции Сабаильского района выяснилось, что обе женщины оказывали интимные услуги и были избиты из-за денег.

A.M.

