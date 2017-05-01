AK Parti MYK toplantısı başladı

2017-05-01 13:32 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı çalışmalarına başladı.

HAYATİ YAZICI: İKİ ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına ilişkin, "İki önemli gündem maddesi var. Yarın Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımızın partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz. 21 Mayıs'ta da AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongremizi yapmak suretiyle Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz, partimizin genel başkanlık görevine dönmüş olacak. Bu iki konuyu nasıl icra edeceğimizi tüzüğümüz ve geleneklerimizi dikkate almak suretiyle konuşup müzakere edeceğiz." dedi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyeliğiyle ilgili olarak herhangi bir seremoninin söz konusu olmadığı söyledi.