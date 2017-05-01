В Москве началось Первомайское шествие

2017-05-01 12:34 | www.oxu.az | 3

Первомайское шествие стартовало на Красной площади в Москве. В нем участвуют представители профсоюзов Москвы, студенты, ветераны, а также представители политических партий, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Главный девиз первомайской акции — «За достойный труд, зарплату, жизнь». Колонны участников шествия пройдут по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск, а затем вновь вернутся на Красную площадь.

По данным МВД, в мероприятии принимают участие около 130 тыс. человек.

Н.О.