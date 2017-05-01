В Баку чиновник убил друга-бизнесмена – ОБНОВЛЕНО

2017-05-01 12:39 | www.oxu.az | 3

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию об аварии в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, 29 апреля в одном из центров отдыха в поселке Пиршаги Бинагадинского района на автостоянке Фаиг Гасымов на автомобиле Toyota подал назад и сбил жителя Баку Тарлана Дадашова и жителя Шабранского района Сеидбадала Гашимова.

В результате Т.Дадашов и С.Гашымов попали в больницу. Т.Дадошов скончался, а С.Гашымов после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

Сотрудники 4-го отделения полиции Управления полиции Бинагадинского района задержали Ф.Гасымова.

По информации прессы, Ф.Гасымов – начальник вертолетной площадки Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана.

30.04.2017 (11:48)

Сотрудник Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана подозревается в убийстве.

Как передает Oxu.Az, по информации портала Qafqazinfo, начальник вертолетной площадки, расположенной в поселке Забрат, Фаиг Гасымов вчера ночью убил своего друга.

Согласно информации, Ф.Гасымов вечером 29-го апреля ужинал вместе со свои другом, владельцем ресторана «Гоша Гайа», Тарланом. После друзья продолжили веселье на берегу Каспия в селе Фатмаи. По неизвестным причинам, во время веселья Ф.Гасымов наехал на своего друга автомобилем. Получивший серьезные ранения Тарлан скончался в больнице.

Ф.Гасымов был задержан сегодня утром сотрудниками полиции.

С.Б.

