AtaBank возобновил акцию по стимулированию безналичных расчетов в Азербайджане

2017-05-01 13:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ОАО AtaBank с первого мая начинает новую кампанию «Оплати безналично, получи наличными», которая продолжится до 31 декабря 2017 года.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в лотерее могут принимать участие резиденты, осуществляющие безналичные операции посредством карт, выпущенных любым действующим банком в Азербайджане, при использовании POS-терминалов, установленных AtaBank в различных торговых, общественно-бытовых и обслуживающих объектах.

Как и в прошлом году пользователи платежных карт ОАО AtaBank получают один лотерейный купон за каждый представленный чек на сумму 10 манатов. Пользователи платежных карт других банков получают один лотерейный купон за каждый представленный чек на сумму 20 манатов.

Для получения купонов мгновенной стимулирующей лотереи пользователи карт должны собрать все чеки об оплате через POS-терминалы AtaBank в течение календарного месяца и представить их в любой филиал или отделение банка.

В лотерее имеется множество различных выигрышей. Добавим, что целью проведения кампании является ускорение мероприятий по стимулированию безналичных платежей в стране.

AtaBank является высокотехнологичным универсальным банком со стопроцентным местным капиталом.

На данный момент количество POS-терминалов ОАО AtaBank превышает 18 000 единиц. Информация об условиях мгновенной стимулирующей лотереи, а также победителях будет систематически освещаться в СМИ в дополнении к официальному сайту банка www.atabank.com и страницам банка в социальных сетях (http://www.facebook.com/atabank , https://twitter.com/AtaBank_ASC , http://i.instagram.com/atabank_asc/ ).