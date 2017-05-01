Ученые назвали главную опасность употребления энергетиков

2017-05-01 12:46 | www.oxu.az | 2

Группа исследователей из США установила, что энергетики намного опаснее большинства других содержащих кофеин напитков.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Специалисты пришли к выводу, что энергетики повышают интервал QT (известен также как электрическая систола сердца) в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов.

«Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни», - заявляют ученые.

Авторы исследования, пришедшие к таким выводам в ходе наблюдения за группой добровольцев, призвали с осторожностью употреблять энергетические напитки.

Н.О.