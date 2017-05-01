Зия Шихлинский снимает фильм о духовных ценностях

2017-05-01 13:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский завершает работу над документальным фильмом под названием "Духовность". Об этом Trend Life сообщил сам режиссер.

По словам Зии Шихлинского, запланировано, что работа над фильмом полностью завершится девятого мая, а премьера - должна состояться к концу июня текущего года. Оператор фильма - заслуженный деятель искусств Юрий Варновский.

В документальной ленте устами героя фильма повествуется о духовных ценностях, нравственных аспектах, традициях, которых следует придерживаться.

(Автор: Джани Бабаева)