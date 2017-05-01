Молодые таристы современного Азербайджана (ФОТО)

2017-05-01 13:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама продолжает серию интересных концертов и мероприятий, знакомящих слушателей с талантом молодых исполнителей. В рамках совместного проекта с Азербайджанской национальной консерваторией при организации телеканала "Культура" прошел концерт "Молодые таристы современного Азербайджана", сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

В этот вечер участников концерта пришли поддержать их родные, друзья, сокурсники, а также ректор Национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими.

В начале вечера на сцену вышла ведущая, которая рассказала зрителям историю создания тара, его усовершенствования, вспомнила наиболее известных таристов Азербайджана, таких как Садыгджан, Адыль Герай Мамедбейли, Ахмед Бакиханов, Гурбан Примов, Бахрам Мансуров, Аллахъяр Джаванширов, Алиага Гулиев, Гаджи Ханмамедов, Габиб Байрамов, Ахсан Дадашов, а также Рамиз Гулиев, Мохлет Муслимов, Замиг Алиев, Фируз Алиев, Агаселим Абдуллаев, Адыль Багиров и другие.

После, студент 1-го курса Ибрагим Бабаев исполнил произведение Васифа Адыгезалова "Баку". В этот вечер также прозвучали "Ноктюрн № 20" Ф. Шопена в исполнении студента 4-го курса Мирджавида Джафарова, "Прелюдия" А.Меликова в исполнении студента 1-го курса Шамиля Омерли, "Неистовый танец" Г. Векилова в исполнении студентки 2-го курса Рахили Магеррамовой, мугам "Забул" в исполнении студента 4-го курса Сахавета Мамедова, мугам "Чахаргях" в исполнении студента 4-го курса Нурлана Джабизаде, мугам "Баяты-Шираз" в исполнении студента 4-го курса Исмаила Зульфугарова, мугам "Харидж Сегях" в исполнении студента 4-го курса Тофиrа Мамедова, мугам "Орта махур" в исполнении студента 2-го курса Руфата Мустафаева, "Танец -токката" Г. Рзаева в исполнении студента 1-го курса Заура Рзаева.

Последним номером таристы все вместе исполнили произведение С.Алескерова "Вечное движение".

Все выступающие в этот вечер молодые музыканты вызвали бурные аплодисменты. Своим исполнением они показали, что нас ждет новое поколение талантливых таристов.