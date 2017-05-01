Президент Азербайджана: «Все наши условия должны быть выполнены, чтобы «Контракт века» был продлен»

2017-05-01 13:53 | www.apa.az | 2

«Контракт века» и сегодня приносит прибыль Азербайджану и как известно, сейчас между SOCAR и партнерами идут переговоры, чтобы продлить срок этого контракта и я положительно оцениваю это. Конечно, все наши условия должны быть выполнены, чтобы контракт был продлен».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Ильхам Алиев на открытии городка Бакинской высшей школы нефти SOCAR.

«Сегодня «Шахдениз 2» является одним из крупных газовых проектов мира. Уже несколько лет, как газ «Шахдениз» поставляется на рынки региона и мира. Сегодня мы уже очень приблизились к реализации Южного газового коридора. Этот проект соединит Азербайджан с зарубежными рынками, являющимися для нас важными. После этого Азербайджан на десятилетия обеспечит свои экономические интересы от реализации Южного газового коридора», - подчеркнул президент.

Президент Ильхам Алиев добавил, что работы по реализации проекта «Южный газовый коридор» ведутся в соответствии с графиком. «Южный газовый коридор является проектом 21-го века, инвестиции в который оцениваются в 40 млрд. долларов. Работы по реализации проекта идут в соответствии с графиком, я уверен, что в 2018 году мы сможем реализовать Стадию-2 разработки месторождения Шахдениз и проект строительства газопровода TANAP. Проект «Южный газовый коридор» пользуется поддержкой Европейского союза, Великобритании, США. Мы играем важную роль в региональном и глобальном сотрудничестве в решении энергетических вопросов», - сказал И.Алиев.

Президент выразил надежду, что и другие сегменты проекта ЮГК будут реализованы в установленные сроки.