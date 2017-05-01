Поддержка ЮГК международными финансовыми институтами говорит о доверии к этому проекту – министр

2017-05-01 14:01 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ – Поддержка проекта «Южный газовый коридор» международными финансовыми институтами говорит о доверии к этому проекту на мировом уровне, отмечает министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в своей статье, опубликованной в газете «Азербайджан» в понедельник.

В статье отмечается, что по инициативе и при лидерстве Азербайджана реализуются проект второй фазы разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», проект «Южный газовый коридор», который обеспечит транспортировку природного газа, добываемого в рамках проекта «Шах Дениз-2», в Турцию и Южную Европу через Южно-Кавказский трубопровод, а также Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский труборовод (TANAP).

По словам министра, помимо стран-участниц, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и ряд других международных финансовых институтов поддерживают проект «Южный газовый коридор», что говорит о доверии на мировом уровне к этому проекту и к Азербайджану.

"Не случайно Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что этот проект имеет особое значение не только для Азербайджана, но и для энергобезопасности региона и Европы, подчеркнув, что именно Азербайджан является ведущей силой в реализации этого проекта", - говориться в статье.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова)