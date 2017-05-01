В Шамкире прошло торжественное закрытие Мемориал Вугара Гашимова (ФОТО)

2017-05-01 14:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева в Шамкире проходит турнир памяти знаменитого азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, организованного Федерацией шахмат Азербайджана и Synergy Group, сообщает Trend Life.

Соревнование Shamkir Chess 2017 (Мемориал Вугара Гашимова) прошло с участием десяти гроссмейстеров, занимающих высокие места в мировом рейтинге ФИДЕ- Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов Азербайджан), Уэсли Со (США), Владимир Крамник и Сергей Карякин (Россия), Майкл Адамс (Англия), Пентала Харикришна (Индия), Павел Эльянов (Украина), Радослав Войташек (Польша) и Веселин Топалов (Болгария). Победителем, как и в прошлом году, стал Шахрияр Мамедъяров. В 2014 и 2015 году победителем становился чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия).

Выступившие на открытии вечера директор оргкомитета Shamkir Chess 2017 Фарид Гусейнов, вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов и президент Федерации шахмат Азербайджана Георгий Гиоргадзе отметили, что соревнование прошло на высоком уровне и стало большим шахматным праздников, было широко освещено в мировых СМИ. Традиционное участие сильнейших гроссмейстеров мира в Shamkir Chess привело к тому, что Шамкир вошел в список самых известных шахматных городов планеты.

В заключении брат Вугара Гашимова – Сархан от имени семьи выразил благодарность организаторам за проведение традиционного турнира, и вручил специальные призы - "За волю к победе" Пентала Харикришна, за высокую организацию турнира - Фариду Гусйенову и за верность традициям – Шахрияру Мамедъярову. Одним из интересных моментов торжественного вечера стал подарок Владимиру Крамнику - портрет шахматиста от художницы Айнур Абдуллаевой.

Гостям была представлена праздничная программа.

(Автор: Вугар Иманов)