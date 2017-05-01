Спикер МИД Ирана: «Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен одной страной»

2017-05-01 14:04 | www.apa.az | 2

«В урегулировании нагорно-карабахского конфликта основную роль играют два фактора – время и серьезность намерений сторон конфликта».

Об этом, отвечая на вопрос иранского корреспондента АПА о роли и наблюдающейся в последнее время активности России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сказал спикер МИД Ирана Бахрам Касеми.

По его словам, конфликты, связанные с территориальными претензиями, не решаются благодаря одному фактору: «В урегулировании конфликта роль играют многие факторы. В конце все они должны быть объединены, чтобы вопрос нашел свое решение. Поэтому я считаю, мнение о том, что этот конфликт может быть урегулирован одним человеком или одной страной неправильное. Урегулирование конфликта возможно только с учетом всех факторов».

Б.Касеми отметил, что одним из основных факторов урегулирования нагорно-карабахского конфликта является народ: «Следует серьезно подходить к этому вопросу. Решить нагорно-карабахский конфликт, не учитывая роль народа, невозможно. Роль народа в урегулировании этого конфликта будет решающая».