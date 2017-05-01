Ильхам Алиев: «Ни в одной стране государство не строит дома для журналистов»

2017-05-01 14:04 | www.apa.az | 2

«Ни в одной другой стране государство не строит дома для журналистов».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии городка Бакинской высшей школы нефти SOCAR.

По словам президента, журналисты, которые проживают и будут проживать в этих зданиях, являются сотрудниками различных печатных органов, и квартиры распределяются при помощи жеребьевки: «То есть, справедливость и объективность обеспечены».