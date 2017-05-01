В Шеки зять убил своего шурина

2017-05-01 12:57 | www.oxu.az | 2

В Шеки зять убил своего шурина выстрелом из огнестрельного оружия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вечером 30 апреля в лесистой местности под названием Фазиль было найдено тело жителя села Ибрагимкенд Тофига Сафарова, 1959 года рождения.

В результате расследования стало известно, что мужчину убил его зять, житель соседнего села Ашагы Кюнгют Видади Алиев, 1960 года рождения, выстрелив в него из охотничьего ружья.

В.Алиев задержан, у него изъяли охотничье ружье.

По факту возбуждено уголовное дело в прокуратуре Шекинского района, ведется расследование.

З.Г.

