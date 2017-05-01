Французские солдаты уничтожили машину-камикадзе ИГИЛ – ВИДЕО

2017-05-01 13:00 | www.oxu.az | 2

Французские военные уничтожили машину террористов террористической группировки ИГИЛ, начиненную взрывчаткой, передает Oxu.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На кадрах видно, как машина на полном ходу приближается к позициям военных, которые ведут огонь из гранатометов и автоматического оружия. Когда машина подходит ближе, одна из ракет поражает ее и машина разлетается на части, к радости военных.

В британских СМИ данное видео было опубликовано 29 апреля, однако произошедшее относится к концу 2016 года. Во французской прессе данное видео считается одним из неопровержимых доказательств присутствия наземных сил страны в Сирии.

Н.О.