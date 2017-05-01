Завтра в Баку сохранится ясная, солнечная погода

2017-05-01 14:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами будет слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем - 20-25, в Баку ночью - 12-14, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, однако в первой половине дня в некоторых западных районах возможны кратковременные, грозовые дожди.

Восточный ветер днем усилится. Ночью 10-15, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.