Охота в Азербайджане – удовольствие не для всех

2017-05-01 13:10 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане за охотничий сезон 2016-2017 годов было выделено 1350 лицензий на отстрел животных.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik-Азербайджан сообщил заместитель директора департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых территорий Минэкологии Хикмет Ализаде.

По его словам, из них примерно 450 лицензий предоставлено на охоту на зайцев, 860 — на водно-болотных птиц, а остальные — на отстрел диких кабанов и дагестанского тура.

Ализаде добавил, что еще 240 лицензий предоставлено иностранцам, желающим охотиться в Азербайджане:

«Уже ни для кого не секрет, что в основном с этой целью в республику приезжают граждане из стран арабского мира, а также европейцы – итальянцы, французы и другие.

Однако, не все иностранцы законопослушны. Вот, например, в прошлом году сотрудники Минэкологии взяли с поличным 16 арабоязычных туристов, которые незаконно охотились в местных заповедниках. У них было изъято оружие, каждому выписан штраф в размере двух тысяч манатов и вдобавок ко всему информация по ним была направлена в Государственную миграционную службу АР как данные нарушителей закона».

Между тем, как отметил Ализаде, в Минэкологии уже практически разработан проект, предусматривающий увеличение суммы штрафов и стоимости лицензий на охоту.

Следует отметить, что сегодня разрешение на охоту на кабана можно получить, заплатив 16 манатов 50 гяпиков, на зайца — 2 маната 20 гяпиков и так далее. В настоящее время цена разрешения на отлов дагестанского тура составляет 24 маната 75 гяпиков. Однако, если проект будет принят, то цена лицензии составит примерно 240 манатов. Кроме того, в случае успешной охоты охотник должен заплатить еще 800 манатов за трофей.

Но это не все расходы охотника. Наряду с лицензией, требуется специальная экипировка, оружие. Как рассказали продавцы столичного специализированного магазина для охотников, сейчас сезон охоты закрыт и поэтому у них практически нет клиентов. Но обычно после того как в Минэкологии официально объявляют о начале охоты на животных, в магазине наблюдается большой наплыв клиентов.

Спросом пользуется специальная одежда для охоты – водонепроницаемый камуфляж, штаны и куртки, способные согреть даже в самую холодную погоду. Также покупаются ботинки и резиновые сапоги, шапки и кепки. В целом стартовая цена охотничьей формы начинается от 150 манатов и порой доходит до 1000 манатов. Наряду с этим требуется качественное оружие, которое бьет без промаха. Самым ходовым товаром являются ружья, произведенные в России, Турции, Италии, объяснили продавцы. Начальная цена российских винтовок начинается от 500 манатов, итальянских — от двух до четырех тысяч манатов. Бывает, что завозятся винтовки стоимостью в десятки тысяч манатов.

Кстати, в магазин невозможно просто прийти и купить понравившуюся винтовку. Следует предъявить документ — форму номер 4, которая предоставляется органами министерства внутренних дел после проверки на вменяемость и судимость. Наряду с этим, в Азербайджане действует запрет на продажу оружия иностранцам. Они привозят винтовки с собой или арендуют.

Также следует запастись патронами, упаковка из 25 штук стоит от 15 до 20 манатов. Кроме того, обычно охотники покупают различные аксессуары — чехлы для оружия, ремни, патронташи. Они также стоят недешево. Вдобавок, отправляясь на охоту, любители пострелять в животных арендуют лодки, если охотятся на птиц, обитающих в болотистой местности, или внедорожники, что также прибавляет расходы. Несмотря на это, с каждым годом в стране отмечается растущий интерес к охоте. Следует отметить, что следующий сезон охоты стартует к началу июня.

Н.О.