В Азербайджане погода ухудшится

2017-05-01 13:16 | www.oxu.az | 2

Во вторник, 2 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман, северный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 20-25, местами до 28 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

2-5 мая на территории страны ожидается нестабильная погода, грозы, дожди, местами интенсивного характера. Возможен град, паводки.

A.M.