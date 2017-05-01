Названы имена экспертного жюри "Евровидения-2017" в Азербайджане

2017-05-01 14:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На официальном сайте международного песенного конкурса "Евровидение-2017" опубликовал список имен экспертного жюри всех стран-участниц, сообщает Trend Life.

В состав азербайджанского жюри в этом году войдут народные артисты Азербайджана Афаг Меликова, Александр Шаровский, Анвер Садыхов, заслуженная артистка Севда Алекперзаде, вокалист и музыкант Анар Гусейнли.

Отметим, что голоса жюри будут прибавлены к голосам телезрителей, и в результате их суммирования будет назван победитель.

Азербайджан на конкурсе представляет Дианы Гаджиевой (сценический псевдоним Dihaj) с композицией Skeletons. Авторы конкурсной песни - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая. Dihaj выступит в первом полуфинале конкурса.

(Автор: Джани Бабаева)