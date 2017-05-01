Азербайджан начал борьбу с нарушителями трудовых отношений в стройсекторе

2017-05-01 14:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям приступает к реализации задач, вытекающих из Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по усилению контроля в связи с предотвращением неофициальных трудовых отношений в строительной сфере, сказал в понедельник журналистам заместитель председателя ведомства Ульви Мехтиев.

По его словам, в связи с этим Госагентство уже начало переговоры с профильными структурами.

"Наша главная задача - добиться того, чтобы компании, строящие многоквартирные дома в Баку, заключали трудовые договора со своими работниками. Это с одной стороны позволит обеспечить права граждан, с другой - будет на пользу самим предпринимателям", - сказал он.

Мехтиев отметил, что в рамках реализации этих работ будет создан Центр мониторинга трудовых отношений. Он займётся исследованиями и в случае выявления каких-либо фактов о наличии неофициальных трудовых отношений будет проводить выездные проверки.

Он добавил, что нарушители будут привлекаться к ответственности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 апреля подписал указ о мерах по усилению контроля в связи с предотвращением неофициальных трудовых отношений в строительной сфере.

Согласно указу, будет создан электронный реестр строящихся в Баку многоквартирных жилых зданий и физических и юридических лиц, занимающихся строительством данных объектов.

Помимо этого поручено принять следующие меры: с целью получения информации о работниках, трудовой договор (контракт) которых вступил в юридическую силу, интегрировать в предусмотренный указом реестр электронную информационную систему оповещения о трудовом договоре министерства труда и социальной защиты населения; с целью выявления лиц, привлеченных к выполнению работ (услуг) без вступившего в юридическую силу трудового договора (контракта), за счет средств физических и юридических лиц, осуществляющих строительство объектов, установить на данных объектах камеры наблюдения, работающие в режиме реального времени; с целью осуществления мониторинга в сфере предотвращения неофициальных трудовых отношений и координации надзорной деятельности создать Центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)