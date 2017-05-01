Назначен новый заместитель председателя правления AccessBank

2017-05-01 15:05 | www.apa.az | 3

Согласно решению Наблюдательного совета AccessBank, назначен новый заместитель председателя правления и главный бизнес администратор (CBO) банка.

Как сообщили АПА-Экономикс в AccessBank, им стал Тариель Исмаилов, ранее занимавший должность исполнительного директора AccessBank по микрокредитованию и кредитному бэк офису. Т.Исмаилов начал свою деятельность в AccessBank в 2003 году как специалист по микрокредитованию. За короткое время, проявив свои управленческие и высокие профессиональные качества, Т.Исмаилов в 2006 году был назначен на должность руководителя филиала «Гянджа». Впоследствии Т.Исмаилов занимал позиции регионального менеджера, руководителя департамента и в 2013 году был назначен исполнительным директором AccessBank по микрокредитованию и кредитному бэк офису.

Обладающий большим опытом в сфере банковской деятельности, Т.Исмаилов также является председателем экспертной группы по кредитному делу и рискам в Ассоциации банков Азербайджана. Т.Исмаилов получил степень магистра по специальности «Экономика и право» и в настоящее время работает над научной работой на тему «Совершенствование экономического механизма государственной поддержки предпринимательства».