Опрос: Макрона во втором туре поддержат 61% избирателей

2017-05-01 15:21 | www.apa.az | 3

Победителем президентских выборов во Франции станет Эммануэль Макрон, который во втором туре получит поддержку 61% избирателей.

Как сообщает АПА со ссылкой на mk.ru, таковы результаты опроса, проведенного компанией OpinionWay.

По данным социологов, за Марин Ле Пен проголосуют, соответственно, 39%.

Предыдущий опрос OpinionWay, опубликованный несколько дней назад, предсказывал Макрону 60% голосов избирателей во втором туре.