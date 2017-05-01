В Баку майор полиции в отставке совершил суицид

2017-05-01 13:24 | www.oxu.az | 2

Стали известны некоторые факты в связи с совершенным несколько дней назад в Баку самоубийством.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 27 апреля 50-летний житель поселка Сулутепе, бывший сотрудник полиции Габиль Мирзоев повесился.

В звании майора полиции он работал командиром роты в Управлении охраны нефтепроводов Главного управления охраны МВД. Примерно год назад он оставил занимаемую должность по собственному желанию.

Согласно информации, перед совершением суицида Г.Мирзоев написал письмо. Письмо было изъято ведущим расследование уголовного дела следователем. Члены семьи пока не в курсе того, что покойный написал в письме.

Также отметим, что за несколько минут до самоубийства Г.Мирзоев поделился статусом в Whatsapp.

A.M.