Нынешние ученики будут работать по не имеющимся в настоящее время специальностям

2017-05-01 13:34 | www.oxu.az | 2

В будущем 65% учеников нынешних начальных классов будут работать по не имеющимся в настоящее время специальностям. Эта цифра взята из аналитического обзора Всемирного экономического форума.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе ежегодного отчетного мероприятия учреждения.

По его словам, это ставит перед работниками образования сложные задачи:

«Они заключаются в том, для какой профессии система образования должна готовить успешных выпускников, какие знания и навыки прививать ученикам? Никто не дает нам ответа на эти вопросы. Мы получаем ответы на них, проводя совместную работу с нашими коллегами».

Министр отметил, что в мае министерства образования и экономики подпишут меморандум:

«Существует необходимость в более тесном сотрудничестве между нашими структурами в целях подготовки кадров, разработки долгосрочных прогнозов для успешной реализации экономических перспектив, направленных на повышение профессионализма выпускников и конкурентоспособности экономики».

М. Джаббаров подчеркнул, что успешные азербайджанские выпускники должны иметь ряд компетенций:

«Это гибкость, знания в области информационных технологий. Я хотел бы особо подчеркнуть, что мы рассматриваем это не в качестве отдельной специальности, а как необходимую компетенцию любой профессии и специальности. Люди, не обладающие знаниями из области информационных технологий по своей специальности, имеют слабые перспективы на рынке труда».

A.M.