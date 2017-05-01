Президент Ильхам Алиев: Азербайджан реализацией "Южного газового коридора" обеспечит экономические интересы в течение следующих десятилетий

2017-05-01 14:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в течение следующих десятилетий обеспечит экономические интересы за счет реализации "Южного газового коридора", сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во время открытия кампуса Бакинской высшей школы нефти в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку на встрече с преподавателями и студентами школы, а также представителями SOCAR.

Глава государства отметил, что месторождение "Шах Дениз-2" сегодня является одним из крупнейших газовых проектов в мире.

"Уже столько лет газ с "Шах Дениз" поставляется на мировые и региональные рынки. Сегодня мы уже сильно приблизились к реализации "Южного газового коридора". Этот проект соединит Азербайджан с главными для нас зарубежными, европейскими рынками. После этого в течение десятилетий реализацией "Южного газового коридора" Азербайджан обеспечит свои экономические интересы. Сегодняшнее событие является логическим результатом той динамики, о которой я говорил. Я вновь возвращаюсь к 2003 году. Тогда я говорил, что мы должны превратить "черное золото" в человеческий капитал. Мы и это сделали, а основной источник человеческого капитала – это образование. За последние годы в Азербайджане было отремонтировано и построено более трех тысяч школ. Уровень грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. Результата выше этого быть не может", - сказал Президент Ильхам Алиев.