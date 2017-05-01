Французский астронавт смог снять на камеру «защитное поле» Земли – ВИДЕО

2017-05-01 13:50 | www.oxu.az | 2

Французский астронавт Тома Песке снял на камеру вид ночной Земли, где атмосфера нашей планеты подсвечивается зелёным цветом, напоминая своеобразное «защитное поле».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Дни.ру.

Однако сам астронавт восхитился ночным видом на светящиеся города и звёзды.

«Звёзды и городские огни вращаются и, кажется, формируют зелёную атмосферу нашей планеты», - написал астронавт на своей страничке в «Твиттере».

Н.О.