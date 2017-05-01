«Прибыльные расходы» с картами Visa от Kapital Bank

2017-05-01 14:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Владельцы платежных карт Visa от Kapital Bank смогут участвовать в выигрышной лотерее «Прибыльные расходы» (“Qazandıran xərclər”).

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через POS- терминалы страны, должны зарегистрировать шестизначный код, указанный на чеке от этой покупки, в специальном разделе сайта www.kapitalbank.az/visa-campaign и стать участником лотереи.

Каждый день среди участников лотереи будут разыграны 5 призов по 50 манат и завершающим будет 1 приз в размере 1000 манатов. Последний день лотереи 30 июня 2017 года.

Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в следующих валютах - манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.