Правительство Азербайджана готово работать с донорскими организациями, соблюдающими режим прозрачности - вице-премьер

2017-05-01 14:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане требование государства обеспечить прозрачность в деятельности НПО, некоторыми донорами воспринимается как попытка создания преград, сказал вице-премьер азербайджанского правительства Али Ахмедов в понедельник на конференции, посвященной теме - «Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане».

Правительство Азербайджана готово работать с донорскими организациями, которые осуществляют свою деятельность на условиях прозрачности, сказал Ахмедов.

«Каждое государство имеет право принимать меры для обеспечения собственной безопасности: азербайджанские земли оккупированы, свыше одного миллиона граждан стали беженцами и вынужденными переселенцами и поэтому международные доноры в первую очередь, должны помогать решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, освобождению азербайджанских земель от оккупации. Мы должны думать об интересах государства. Я не намерен ставить под сомнение деятельность какого-либо донора. Но часть территории Азербайджана находится под оккупацией, страна в состоянии войны, и это вынуждает государство предпринимать определенные шаги. По этой причине введены некоторые ограничения на деятельность международных доноров», - сказал вице-премьер.

По словам вице-премьера, другие страны также вводят ограничения в данной области. Было бы хорошо, если бы эта сфера была полностью прозрачна, добавил Ахмедов.

В понедельник в Баку проходит конференция «Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане».

На состоявшемся 25-27 сентября 2015 года Саммите по устойчивому развитию государств-членов ООН Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы. Указом Президента Азербайджана от 6 октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию для координации выполнения задач, поставленных перед государственными органами в связи с обязательствами, вытекающими из ЦУР.

(Автор: Эльчин Мехтиев)