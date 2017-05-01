Группе лиц во время Исламиады будет предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте

2017-05-01 15:22 | www.apa.az | 2

Бакинское транспортное агентство организует бесплатный проезд на общественном транспорте внутри города и на пригородных маршрутах для участников IV Игр исламской солидарности.

Как сообщили АПА-Экономикс в агентстве, бесплатный проезд на общественном транспорте будет организован для добровольцев, рабочих, представителей СМИ и других, которые прошли аккредитацию в операционном комитете игр.

В этой связи, операционный комитет предоставил образцы аккредитационных карт перевозчикам. Бакинское транспортное агентство рекомендует владельцам карт предоставлять их в открытой форме. В административном здании Центра интеллектуального управления транспортом организован операционный центр, откуда будет обеспечено централизованное управление транспортом в период Исламиады.