12 ошибок, из-за которых мы не получаемся на фотографиях

2017-05-01 14:00 | www.oxu.az | 2

Многие люди ошибочно считают, что работа профессиональных моделей только в том, чтобы хорошо выглядеть и просто смотреть в камеру. Однако большая часть успеха фотографии, достойной попасть на обложку, зависит от умения позировать и правильно себя преподносить.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru, углубившись в основы модельного искусства, собрал для вас 12 советов топ-моделей, которые помогут всегда отлично получаться на снимках.

Выдвиньте подбородок

Проблема: на любом снимке шея должна быть видна. Старайтесь не наклонять голову вперед, иначе взгляд станет тяжелым и неприветливым.

Решение: попробуйте выдвинуть голову чуть-чуть вперед. Это может быть непривычным, но при этом шея будет выглядеть тоньше, а сам образ — элегантным и подтянутым.

Не скрещивайте руки

Проблема: наклон головы без наклона плеча смотрится неестественно. А скрещенные руки превратят человека в одно бесформенное пятно.

Решение: повернитесь к камере чуть боком, руки опустите вниз и немного разведите в стороны. Так шея будет казаться тоньше, а контуры тела станут хорошо различимы.

Следите за осанкой

Проблема: даже слегка сгорбленная спина визуально укорачивает шею и добавляет несколько лишних килограммов в талии.

Решение: сведите лопатки вместе и выпрямите спину, прогнув ее в талии. Если вы сидите на стуле, не облокачивайтесь на спинку. А чтобы контур тела был четким, попробуйте развернуться в полупрофиль.

Измените угол

Проблема: поза сидя с повернутыми в сторону камеры ногами делает силуэт похожим на коробку. Из-за неправильного ракурса руки и ноги могут выглядеть короче, чем они есть на самом деле.

Решение: чтобы это исправить, всего-навсего нужно изменить угол, немного отвернувшись от камеры. Чтобы ноги на фотографии не сливались друг с другом, казались длиннее и тоньше, расположите одну из них чуть выше другой.

Разверните корпус

Проблема: если верхняя часть тела слишком сильно отвернута от камеры, то плечи будут казаться круглыми и узкими, а талия широкой. Если же, наоборот, слишком прямо, то человек будет выглядеть массивно.

Решение: лучший выход — это развернуть корпус на 3/4. Тогда талия будет выглядеть тоньше, а грудь больше.

Уделите внимание положению рук

Проблема: при съемке сидя часто возникает проблема, куда девать руки. Опять же скрещенные на груди руки выглядят некрасиво, а торчащие кисти — неестественно.

Решение: «песочные часы» — одна из лучших поз в положении сидя. Закиньте ногу на ногу и поставьте локти на колено. При этом одна рука будет находиться в вертикальном положении, а другая — в горизонтальном. Такое расположение рук создает элегантные ведущие линии, которые подчеркивают фигуру и лицо модели.

Создавайте линии

Проблема: из положения прямо с опущенными руками вряд ли выйдет удачный кадр. Кроме того, некоторые элементы одежды могут сливаться друг с другом, добавляя широты и массивности.

Решение: отодвиньте руки от тела и создайте прямые линии и углы, которые подчеркнут контуры и акцентируют внимание на том, что действительно важно.

Сочетайте

Не менее привлекательным будет сочетание изогнутых и прямых линий. Встаньте в полупрофиль. Оставьте визуальное пространство вокруг талии, поместив одну руку на бедро, а вторую — вдоль контура тела. Правильное расположение рук поможет подчеркнуть формы тела и создать элегантный образ.

Избегайте мешковатой одежды

Проблема: из-за мешковатой одежды фигура становится плохо различимой. А сам человек кажется намного шире.

Решение: чтобы хоть как-то подчеркнуть формы, поместите руки на бедра. При этом они должны располагаться спереди, кисти видны, а одна рука чуть выше другой. А лучше вовсе избегать мешковатой одежды на фотографиях.

Не показывайте локти

Проблема: рука, локоть которой смотрит прямо в объектив, выглядит неестественно и укороченно. Кроме того, если кисть лежит на шее или голове, это нарушает пропорции, добавляя тяжести кадру.

Решение: помните, если в кадре есть рука, то кисть должна быть на виду и подчеркивать детали. Отведите локоть чуть в сторону, чтобы линии были хорошо различимы.

Имитируйте касание

Проблема: если рука развернута в сторону камеры, ладонь будет выбиваться из кадра и перетягивать на себя все внимание. А лицо при этом будет казаться меньше.

Решение: жест должен повторять или подчеркивать контуры лица. Важно научиться имитировать касание чего-либо, но не дотрагиваться и не класть руки на лицо или голову.

Подчеркивайте лицо

Проблема: сжимать кисть в кулак во время съемки портрета и опирать на него голову не самая лучшая идея. Такая позиция выглядит тяжело и неестественно.

Решение: гораздо лучше будет подчеркнуть контур при помощи пальцев. Чтобы кисть руки выглядела расслабленно и естественно, попробуйте взять ручку двумя пальцами, а потом ее убрать, оставив руку в таком же положении.

A.C.

